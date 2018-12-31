Более 140 торговых объектов открыто за год в Витебской области

31 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области в 2018 году за счет нового строительства, реконструкции и возобновления работы открылось более 140 торговых объектов общей площадью свыше 23 тыс. кв.м и 91 объект общественного питания на 2,6 тыс. мест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома.

Наиболее крупные находятся в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Торговая инфраструктура развивается также на территории районов. Например, в 2018 году открыты магазин в городском поселке Копысь Оршанского района, агрогородках Мазолово Витебского района и Новоселки Поставского района.

В целом в области сохранена стабильная ситуация на потребительском рынке. За январь-ноябрь населению региона реализовано товаров на сумму более Br4,4 млрд, или 108,8% к аналогичному периоду прошлого года, что является вторым результатом среди областей республики. Товарооборот на одного жителя области составил Br3,7 тыс. (третий результат среди областей). Доля белорусской продукции в объеме продаж составила 71,3%, что выше, чем в целом по республике.-0-