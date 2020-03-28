Более 15 млн молодых деревьев высадят во время "Недели леса" в Гомельской области

28 марта, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Более 15 млн саженцев и сеянцев высадят в Гомельской области во время республиканской добровольной акции "Неделя леса". Один из трудовых десантов, возглавляемый председателем облисполкома Геннадием Соловьем, работал сегодня в Терюхском лесничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей во время посадки леса

Губернатор отметил, что в области активно ведут работы в лесу, в том числе на восстановлении участков, поврежденных короедом. "Участвует не только лесохозяйственное объединение, но и общественные организации, учреждения, предприятия", - обратил внимание он.

Председатель облисполкома подчеркнул: в регионе реализуется программа по озеленению территорий. "Только в прошлом году в населенных пунктах мы высадили более 165 тыс. деревьев. К этой работе приступили уже и в этом году: погода позволяет. Мы призываем всех жителей присоединиться, посадить свое дерево", - сказал Геннадий Соловей.

На участке в Терюхском лесничестве сегодня трудовой десант работал на территории 1,3 га, где культуры усохли из-за короеда. Задача - высадить более 8 тыс. новых сосен и берез. Весь материал из питомника Гомельского опытного лесхоза. По словам специалистов, схема смешанного леса "7 сосен - 3 березы" сделает посадки более устойчивыми и к болезням, и к вредителям, и к пожарам.

В целом же в регионе во время "Недели леса" планируют создать около 3 тыс. га новых лесов. "Будет высажено свыше 15 млн штук сеянцев и саженцев. Половина лесов создается селекционным посадочным материалом", - уточнил генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Юрий Липский. Всего же во время весенней посадки в регионе появится не менее 12,5 тыс. га нового леса - более 9 тыс. га уже заложено. Юрий Липский добавил, что в этом году основными территориями для работы станут участки, где были проведены сплошные санитарные рубки из-за короеда. Десанты будут трудиться и на местах, где был спилен спелый лес или наблюдались буреломы.

Также в лесах наводится порядок, в том числе возле знаковых объектов. Так, более 300 человек работают сегодня на возводимом мемориальном комплексе на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

По словам Юрия Липского, с каждым годом в акции "Неделя леса" принимают участие все больше людей: это и представители органов власти, и студенчество, и школьники, и небезразличные жители области. "В этом году, планируем, участниками акции станут более 10,5 тыс. человек", - добавил он.-0-

Фото Сергея Холодилина