Более 15 тыс. человек принимают участие в областном празднике в Жодино в честь Дня Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 15 тыс. человек принимают участие в областном празднике в честь Дня Победы, который проходит в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие традиционно открыл митинг с возложением цветов к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Далее по проспекту Мира прошествовал парад с участием кадетов Минского областного кадетского училища. Около 1,5 тыс. жителей столичного региона отдали дань памяти погибшим во время акции "Беларусь помнит!". Завершит торжества концертная программа, свои номера представят любительские и профессиональные исполнители и коллективы.

Одним из величайших праздников назвал День Победы председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко. "К сожалению, ветеранов становится все меньше, но они становятся еще дороже, еще ближе, - отметил он. - Конечно, мы все чтим и уважаем людей, которые победили в этой страшной войне. Причем не просто победили, а восстановили страну, смогли развиваться и двигаться вперед. Именно благодаря им наша Беларусь свободна, поэтому им надо низко кланяться и говорить спасибо".

В целом по области сегодня проходят более 200 праздничных мероприятий. Жители региона возложили цветы и венки к памятным знакам и местам захоронений. Во многих райцентрах к празднику приурочили локальные инициативы: в Копыльском районе открыли Аллею мужества и отваги, в Вилейке состоялась акция "Свеча памяти", в Воложине стартовал творческий марафон "Роднаму краю славу спяваем", в Старых Дорогах лучших учащихся приняли в ряды пионеров, тематические автопробеги прошли в Пуховичах, Узде, Солигорске.-0-