Более 1,5 тыс. единиц городского транспорта закупят в Минске к 2022 году

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2022 году "Минсктранс" планирует приобрести более 1,5 тыс. единиц комфортабельного низкопольного пассажирского транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Закупка будет осуществляться согласно программе обновления наземного городского пассажирского транспорта на 2019-2022 годы, утвержденной председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. Планируется приобретение 710 автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев. "В декабре ожидается поставка первой партии пассажирского транспорта: 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 70 автобусов", - уточнили на предприятии.
Троллейбусы с увеличенным до 15 км автономным ходом позволят организовать пассажирские перевозки городским электрифицированным транспортом на автобусных маршрутах Минска. Это позволит заменить автобусы, работающие на дизельном топливе.
"В связи с тем, что зарядка накопителей электроэнергии троллейбусов с увеличенным до 15 км автономным ходом осуществляется во время их движения под контактной сетью, устройство дополнительной инженерно-транспортной инфраструктуры (зарядных станций) в отличие от электробусов не требуется. В настоящее время предприятие считает приоритетным приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом", - пояснили в "Минсктрансе".-0-