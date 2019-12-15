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15 декабря 2019, 13:50

Более 1,5 тыс. единиц городского транспорта закупят в Минске к 2022 году

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2022 году "Минсктранс" планирует приобрести более 1,5 тыс. единиц комфортабельного низкопольного пассажирского транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Закупка будет осуществляться согласно программе обновления наземного городского пассажирского транспорта на 2019-2022 годы, утвержденной председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. Планируется приобретение 710 автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев. "В декабре ожидается поставка первой партии пассажирского транспорта: 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 70 автобусов", - уточнили на предприятии.

Троллейбусы с увеличенным до 15 км автономным ходом позволят организовать пассажирские перевозки городским электрифицированным транспортом на автобусных маршрутах Минска. Это позволит заменить автобусы, работающие на дизельном топливе.

"В связи с тем, что зарядка накопителей электроэнергии троллейбусов с увеличенным до 15 км автономным ходом осуществляется во время их движения под контактной сетью, устройство дополнительной инженерно-транспортной инфраструктуры (зарядных станций) в отличие от электробусов не требуется. В настоящее время предприятие считает приоритетным приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом", - пояснили в "Минсктрансе".-0-

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