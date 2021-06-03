Более 1,5 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 3 июня, выезда ожидают более 1,5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 210 грузовиков, "Урбаны" - более 100.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 110 большегрузов, "Котловка" - более 280, "Каменный Лог" - более 450, "Бенякони" - более 290, "Привалка" - более 140.

На польском направлении ни один из пунктов пропуска сегодня пока не загружен.-0-