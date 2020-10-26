Более 1,5 тыс. коек предназначено для коронавирусных пациентов в Могилевской области

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. коек предназначено для коронавирусных пациентов в учреждениях здравоохранения Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"В целом по области для таких пациентов выделено более 1,5 тыс. мест. Общий коечный фонд составляет 10,5 тыс. единиц. Поэтому проблем с размещением пациентов нет", - отметил Александр Старовойтов.

На сегодняшний день в Могилеве для работы с коронавирусными пациентами перепрофилирована Могилевская больница №1. Могилевский областной противотуберкулезный диспансер занимается лечением пациентов с пульмонологическими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом. Для работы с инфицированными COVID-19 подготовлена и Могилевская областная больница медицинской реабилитации. "Для долечивания таких пациентов и возможности изолироваться на время лечения мы используем один из корпусов Могилевского кожно-венерологического диспансера, включен в эту работу также госпиталь инвалидов Отечественной войны. Стоит отметить, что дети редко болеют, однако для их лечения в детской областной больнице оборудовано отделение со всем необходимым. Сюда поступают дети в тяжелом состоянии со всей области", - подчеркнул Александр Старовойтов.

"Для этих целей работает и Бобруйская центральная больница, одно из отделений продолжает работу по плановым операциям у травматологических и нейрохирургических пациентов. В центральных районных больницах для работы с коронавирусом выделено по одному изолированному отделению", - подчеркнул начальник главного управления по здравоохранению.

Все больницы имеют месячный запас средств индивидуальной защиты, есть необходимый запас медикаментов, который предписывается схемами лечения, разработанными и одобренными Министерством здравоохранения. "Все наши медики при необходимости могут работать с коронаврусными пациентами, у них достаточно навыков и знаний", - подчеркнул Александр Старовойтов.

Работа с коронавирусной инфекцией проходит по двум направлениям - это профилактические мероприятия, которые проводятся на протяжении всего времени, и непосредственно лечебные для тех, кто подвергся заболеванию. "Профилактические методы борьбы с коронавирусом заключаются в соблюдении социальной дистанции, сокращении количества массовых мероприятий, соблюдении гигиены рук и ношении масок в местах большого скопления людей. Несмотря на все предупреждения и просьбы, люди стали пренебрегать мерами безопасности, что недопустимо", - отметил Александр Старовойтов.

В Могилевской области большая часть больных COVID-19 лечатся на амбулаторном этапе. "И только тех, у кого болезнь имеет среднюю и тяжелую форму, госпитализируют в стационарные учреждения. Чтобы эффективно осуществлять лечение пациентов с вирусной инфекцией, кроме приема препаратов, необходимо насыщать легкие кислородом. У нас есть все оборудование для этого. Нужно осуществлять поддержку организма, пока он борется с коронавирусом. Сроки госпитализации таких пациентов - до двух недель", - подчеркнул начальник главного управления по здравоохранению.

За весь период борьбы с коронавирусной инфекцией в Могилевской области заболели COVID-19 около 350 врачей. Сейчас на больничных находятся 28 человек. "Нужно отметить, что медицинские работники заболевают намного реже. Во-первых, потому что в учреждениях здравоохранения принимаются все необходимые меры безопасности: врачи работают в средствах индивидуальной защиты, помещения обрабатываются и дезинфицируются. Во-вторых, в повседневной жизни медицинские работники более дисциплинированы и не пренебрегают мерами профилактики, потому меньше подвержены заболеваниям", - рассказал Александр Старовойтов.

По его словам, сейчас отмечается рост заболеваемости не только COVID-19, но и сезонными респираторными и вирусными заболеваниями. "И чтобы не подвергать опасности свое здоровье и близких, необходимо соблюдать все предписанные меры профилактики", - сказал он.-0-