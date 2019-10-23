Более 15 тыс. пионеров сразятся за звание самых умных в Гомельской области

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 15 тыс. школьников сразятся за звание самых умных в Гомельской области 26 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БРПО Артем Карпенко.

Интеллектуально-развлекательная игра "Пионерский квиз" определит команду, которая лучше всех владеет смекалкой, логикой и знаниями в различных отраслях. "Квиз - разновидность интеллектуальной игры, которая отличается от классических "Что? Где? Когда?" или "Брейн-ринга" тем, что вопросы играются не только на слух, но и отображаются на экране", - пояснил Артем Карпенко.

Чтобы подчеркнуть масштабность действа и значимость каждого игрока, решено дать единовременный общий старт. Мероприятие параллельно пройдет в разных уголках региона. В школах соберется минимум по пять команд членов БРПО.

Этот этап квиза предполагает шесть туров и риск-тур. Ребятам предложат поразмышлять о современной пионерской организации, вспомнить ее историю и зарубежных партнеров. Тур "Арифметика" связан с логическими вычислениями и смекалкой. Цикл вопросов "Не верш, а песня!" отразит литературный багаж участников и знание белорусских песен.

Знает ли подрастающее поколение прототипы изображений, нанесенных на современных белорусских банкнотах или, к примеру, логотип "Белавиа", покажет тур соответствий. Организаторы предложат сопоставить картинки и ответы на четыре интересных графических вопроса. В пятом туре ребятам предстоит ответить на вопросы с помощью отрывков из современных мультфильмов. Шестой посвящен значимым пионерским делам. Риск-тур - единственное испытание, где неправильный ответ или его отсутствие может лишить команду части заработанных баллов.

Состязание поможет определить лидеров в районах, а победители региональных этапов квиза поборются за звание самой интеллектуальной дружины страны в феврале 2020 года.

Ежегодно интеллектуально-развлекательная игра "Пионерский квиз" объединяет десятки тысяч школьников по всей Беларуси. Она дает возможность ребятам углубить свои знания, расширить кругозор и с пользой провести время.-0-