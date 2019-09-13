Более 15 тыс. туристов побывали в Бресте в дни празднования тысячелетия

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест в дни празднования тысячелетия города посетили более 15 тыс. белорусских и зарубежных туристов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

"По предварительным подсчетам, 6-8 сентября Брест посетили более 15 тыс. туристов из Беларуси и других стран. Места в гостиницах областного центра на эти даты были забронированы за несколько месяцев до события. Также гости останавливались в гостиницах и агроусадьбах Брестского, Жабинковского и Кобринского районов", - сказал Денис Никитюк.

В частности, на празднике тысячелетия города побывали около 2 тыс. безвизовых туристов из 25 стран. Большинство из них приехали из Польши, Германии, Нидерландов, Венгрии, Хорватии, Литвы. В эти дни на оживленных улицах Бреста можно было встретить гостей из далеких государств, таких как Кувейт, Мексика, Индонезия, Канада.

Вместе с брестчанами иностранцы с удовольствием окунулись в праздничную атмосферу. Понаблюдали за международным карнавалом, музыкально-исторической композицией "Миллениум", парадом оркестров и другими яркими мероприятиями. Как никогда многолюдно было в Брестской крепости и музеях города, с экспозициями которых за три дня ознакомились около 20 тыс. человек. Так, повышенное внимание привлек открывшийся после реконструкции археологический музей "Берестье", куда заглянули примерно 4 тыс. посетителей.

"Иностранных гостей привлекает белорусский колорит. Бизнес откликается на такой спрос. Например, брестские турфирмы разработали систему маркировки рекомендованных для зарубежных туристов торговых объектов с белорусскими товарами. Специальная наклейка прикрепляется к дверям магазинов, где можно купить отечественную продукцию, или кафе, где готовят национальные блюда. К инициативе подключились более 10 торговых точек города", - отметил завсектором туризма.

Брест и его окрестности с начала года посетили около 22 тыс. безвизовых туристов из 64 стран.-0-