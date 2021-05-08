Более 150 экипажей участвовали в автопробеге ко Дню Победы в Витебской области

8 мая, Дубровенский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 150 экипажей и свыше 300 человек приняли участие в патриотическом автопробеге, организованном УВД Витебской области и приуроченном ко Дню Победы, а также Дню Государственного герба и Государственного флага, передает корреспондент БЕЛТА.

Колонна стартовала из Витебска с площади Свободы и направилась в Дубровенский район. По пути к автопоезду присоединились сотрудники Оршанского, Сенненского и Толочинского подразделений областного УВД. Конечным пунктом назначения правоохранителей стал мемориальный комплекс "Рыленки", где прошла ознакомительная экскурсия, а после участники возложили венки и цветы к одной из самых крупных в Витебской области братских могил воинов Красной Армии. На мемориальных плитах комплекса "Рыленки" увековечены имена более 9,4 тыс. советских солдат. За последние 10 лет благодаря работе местных поисковиков фамилий на плитах стало вдвое больше.

"Витебская область в годы Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего. Проведение подобных автопробегов является данью уважения и памяти павшим героям, которые подарили мир и независимость белорусской земле. В сегодняшнем мероприятии приняли участие сотрудники территориальных органов внутренних дел Витебского облисполкома, члены их семей, а также представители областной и местной власти. Автопробег объединил разные поколения и людей разных профессий, что особенно символично в Год народного единства", - подчеркнул начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.

Также на прилегающей к комплексу территории появилась аллея УВД: милиционеры высадили около 20 туй. К посадке деревьев привлекли и маленьких участников автопробега.-0-