Более 150 юных спортсменов станут участниками соревнований по шотокан карате-до в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по шотокан карате-до среди юных спортсменов, приуроченные к ІІ Европейским играм, пройдут в Минске 5 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер по карате-до руководитель молодежного спортивного клуба "Айсберг" Юлия Новашинская.

"Состязания "Новые вершины шотокана-2019" посвящаются 10-летию нашего клуба. В них примут участие 156 спортсменов со всех областей Беларуси в возрасте от 5 до 15 лет. Программа включает более 40 разделов индивидуального и командного ката, - рассказала руководитель клуба. - Оценивать юных спортсменов будут представители Белорусской федерации шотокан карате-до и руководители клубов по этому виду спорта".

Клуб "Айсберг" в 2009 году основала мастер спорта, 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка Беларуси, обладательница 4 пояса четвертого дана, судья международой категории Юлия Новашинская. Второй руководитель клуба - Наталья Савченко, она 2-кратная чемпионка мира, призер чемпионатов Европы, чемпионка Беларуси, мастер спорта, обладательница второго дана черного пояса, судья международной категории, кандидат в мастера спорта по таэквондо. Кстати, она будет главным секретарем соревнования.

Как отметила Юлия Новашинская, "вместе мы тренируем детей в клубе, делаем их сильнее и выносливее".

Республиканские соревнования "Новые вершины шотокана-2019" проводит Белорусская федерация шотокан карате-до вместе с молодежным спортивным клубом "Айсберг" и Дворцом детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска.-0-