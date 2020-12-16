Более 150 лифтов планируют заменить в Бресте в 2021 году

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В многоэтажных домах Бреста в 2021 году планируют заменить более 150 лифтов. Такая информация размещена в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В жилом фонде города насчитывается около 1,8 тыс. лифтов, из них у коммунальников - более 800, остальные - в домах ТС и ЖСПК. На плановой основе проводим замену устройств старше 25 лет", - отметил Александр Рогачук.

По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" за последние пять лет в Бресте заменили 369 лифтов. "Средняя стоимость замены одного лифта составляет около Br52 тыс.", - добавил председатель горисполкома.-0-