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10 июня 2021, 10:09

Более 150 пограничников-новобранцев примут присягу в Брестской крепости

Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новобранцы Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского 12 июня примут присягу в Брестской крепости, сообщили БЕЛТА в Брестской погрангруппе.

Церемония пройдет у памятника "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Слова присяги на верность Родине произнесут более 150 парней, призванных в погрангруппу из Минского и Брестского регионов.

"Слова присяги новобранцы традиционно произносят в Брестской крепости - символе мужества, героизма и доблести воинов былых поколений. С момента принятия присяги вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут сравниваться с ценой торжественной клятвы", - подчеркнули в погрангруппе. После присяги новоиспеченные пограничники пойдут в первое в их военной жизни увольнение.

За полтора месяца в учебном пункте парни пройдут курс молодого бойца: постигнут азы начальной военной подготовки, получат знания и навыки для службы на государственной границе. После окончания учебы юношей направят для прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы.-0-

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