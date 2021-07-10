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10 июля 2021, 14:49

Более 150 рушников представят белорусские мастера на открытии праздника "Купалье"

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10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Более 150 рушников со всех регионов представят белорусские мастера во время церемонии открытия республиканского праздника "Купалье" ("Александрия встречает друзей"). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела традиционного искусства Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы Александр Глуздов.

"Традиционно на церемонии открытия праздника мы презентуем одну из главнейших культурных ценностей нашей страны, которая является достоянием и гордостью белорусского народа, - отметил собеседник. - Сегодня представим рушник, который по праву стал символом купальского праздника. Ведь это тканое изделие сопровождало человека на протяжении всей его жизни - от рождения до смерти. Рушник фигурирует на таких важных обрядовых праздниках как крещение ребенка, свадьба, сбор урожая и даже армейские проводы. Мы традиционно встречаем гостей хлебом и солью, положенными на рушник".

На праздничной сцене свои колоритные рушники представят все шесть областей страны, а также город Минск. Например, зрители увидят работу мастериц Сенненского района - рушник-оберег, орнамент которого лег в основу государственной символики нашей страны. Также организаторы удивят аутентичным купальским рушником родом из Чаусской земли. Его возраст насчитывает более 150 лет.

Во время представления зрители увидят всю обрядовость белорусского рушника. Кроме того, ведущие расскажут об особенностях ткачества этих народных изделий и ведущих техниках - двух- и четырехнитевых, переборных, выборных, ажурных и др. Кроме того, во время творческой презентации рушников на площадке у сцены будет установлено два ткацких станка. Белорусские мастерицы в режиме реального времени соткут настоящий рушник народного единства.-0-

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Могилевская область праздник Шклов
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