Более 150 стипендий Гомельского облисполкома назначены перспективным спортсменам

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Стипендии Гомельского облисполкома назначены 153 перспективным спортсменам региона. Церемония чествования прошла сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов подчеркнул, что в Беларуси уделяется большое внимание развитию спорта высоких достижений, подготовке спортивного резерва. "Каждый год спортсмены области пополняют список победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. И даже по итогам минувшего года, с его пандемией, Гомельская область занимает вторую позицию после Минска в медальном зачете по спортивному резерву", - сказал он.

Владимир Привалов обратил внимание: ежегодно в регионе появляются новые спортивные объекты. "Причем не только в областном центре, но и в небольших населенных пунктах", - уточнил он.

На протяжении ряда лет в регионе чествуют талантливых спортсменов - вручают стипендии облисполкома, и количество стипендиатов с каждым годом растет. "Решение о назначении именных стипендий принимается после тщательного отбора, анализа выступлений каждого спортсмена на соревнованиях, перспективности. Стипендии присваиваются лучшим из лучших", - отметил заместитель председателя. Так, на назначение стипендий в этом году в областную комиссию были поданы ходатайства на 450 спортсменов. Фактически же присуждены стипендии лишь каждому третьему из всех претендентов.

Владимир Привалов выразил надежду, что копилка достижений региона будет и впредь пополняться. Особые слова благодарности он адресовал тренерам, которые направили свои опыт, мастерство, трудолюбие на подготовку атлетов.

"Спорт как ничто другое учит ставить цели и достигать их, учит держать удар, правильно переживать не только победы, но и неудачи. Настоящие спортсмены умеют анализировать причины ошибок, преодолевать волнение и страх, а в итоге побеждают", - заключил Владимир Привалов.

В числе стипендиатов - мастер спорта международного класса, чемпионка мира по армрестлингу Татьяна Калюк. Она призналась, что, несмотря на пандемию, весь прошлый год держала спортивную форму, участвовала в республиканских соревнованиях. "План-минимум на 2021-й - подтвердить свой статус позапрошлого года", - поделилась чемпионка. По ее словам, вручение сегодняшней стипендии - дополнительная мотивация. " Чувствуешь гордость и за себя, и за страну. Хочется достигать еще больших результатов", - сказала она.

Сразу четырех стипендиатов подготовил тренер-преподаватель областного центра олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Владимир Кацуро. "Важно, что государство поддерживает спортсменов, в том числе и через такие стипендии. Это хороший стимул. Сейчас воспитанники готовятся к Дефлимпийским играм, чемпионату Европы, возможно, к Паралимпийским играм. Они сделают все возможное, чтобы показать лучшие результаты", - заверил тренер.-0-