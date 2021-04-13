Более 150 т березового сока заготовили лесхозы Витебской области

13 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области лесхозы заготовили более 150 т березового сока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Поздняя весна с минусовыми температурами по ночам задержала заготовку березового сока на Витебщине. "С установлением плюсовой температуры березовый сок пошел, и лесхозы начали активно его собирать. На сегодняшний день заготовлено более 150 т этого природного экологически чистого продукта. Из них более 120 т реализовали населению", - рассказали в Витебском ГПЛХО.

В тройку самых активных заготовителей березового сока вышли Полоцкий лесхоз (заготовили 26 т сока), Витебский (25 т) и Оршанский (19 т).

Весь собранный "урожай" сразу раскупается. Жители области могут приобрести сок в лесхозах по 40 копеек за литр с учетом НДС. В структурных подразделениях - лесничествах - березовый сок предлагают по 30 копеек за литр. На местах экопродукт расходится как горячие пирожки, а заодно это позволяет лесничествам избежать затрат на транспортировку сока в райцентры. Некоторые любители освежающего напитка подъезжают прямо к месту заготовки и берут продукт, что называется, прямо с конвейера.

Кроме сбора сока, работники леса следят и за незаконной подсочкой деревьев. В помощь лесникам используются фотокамеры для фиксации правонарушений. "За незаконную подсочку предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф вплоть до 20 базовых величин (БВ) и возмещение за причиненный природе вред в 0,1 БВ за каждый добытый литр", - отметили в ГПЛХО.

Чтобы заготовить березовый сок самостоятельно, жители области могут обратиться в лесхозы и лесничества, где им расскажут, как правильно собирать сок, чтобы не травмировать деревья, и выделят участки для заготовки экопродукта.-0-