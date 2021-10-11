Более 150 т жидкого медицинского кислорода ежесуточно производит ОАО "Крион"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Крион" ежесуточно производит около 150-160 т жидкого медицинского кислорода, сообщил журналистам заместитель директора - главный инженер предприятия Юрий Шалухо, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня наши мощности по производству кислорода переведены на выпуск медицинского кислорода. Около 150-160 т жидкого кислорода мы производим ежесуточно. Этот кислород транспортируется в учреждения здравоохранения Минска, Минской области и дальше по всем регионам Республики Беларусь", - сказал Юрий Шалухо.

Он пояснил, что медицинский кислород представляет собой жидкий кислород, который прошел дополнительные стадии очистки и тройную степень контроля, что позволяет иметь паспорт качества, соответствующего требуемым параметрам ВОЗ.

По словам замдиректора, предприятие всегда работало в режиме "24 на 7" и в пандемию перешло на круглосуточное наполнение баллонов. "Необходимо обеспечивать оборачиваемость этих баллонов, чтобы не было простоев при их доставке в больницы", - сказал он.

ОАО "Крион" является специализированным предприятием по выпуску продуктов разделения воздуха - кислорода, азота и аргона как в жидком, так и газообразном состоянии. В этом году предприятие отметило юбилей - 65 лет со дня основания. Это единственное в стране предприятие по выпуску жидкого медицинского кислорода.-0-