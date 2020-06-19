Более 1,6 тыс. семей Минска уже воспользовались правом разморозить семейный капитал

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более 1,6 тыс. многодетных семей воспользовались возможностью разморозить семейный капитал. Такую цифру приводит Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время в столице проживают более 15,2 тыс. многодетных семей. И для многих из них эта мера государственной единовременной поддержки стала очень важной.

В I квартале семейный капитал был назначен 431 семье. Всего же за время действия программы (с 2015 года) этой возможностью воспользовались свыше 12,2 тыс. минских семей.-0-