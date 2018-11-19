Более 160 благотворительных мероприятий проведут в Минской области к Международному дню инвалидов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области к Международному дню инвалидов запланировано более 160 благотворительных мероприятий, сообщила БЕЛТА начальник управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Марина Гурченко.

В частности, в Любанском, Воложинском и Вилейском районах организуют благотворительные марафоны по сбору денежных средств - пожертвования будут направлены на оказание помощи нуждающимся инвалидам. Работники Мядельского, Червенского и Солигорского территориальных центров социального обслуживания населения посетят на дому одиноких инвалидов и вручат им подарки.

В программе и просветительские мероприятия. На базе ТЦСОН Пуховичского района 29 ноября пройдет семинар для молодых семей, воспитывающих детей-инвалидов. На 30 ноября запланирована мини-конференция об особенностях родительства для людей с тяжелыми нарушениями физического или психического развития.

Борисовский Дворец культуры им. Максима Горького 7 декабря организует 6-й межрегиональный фестиваль творчества "Снежаньскi карагод". В концертной программе примут участие представители Белорусского общества инвалидов, Белорусского общества глухих, Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В этот же день в фойе учреждения пройдут благотворительные выставки-ярмарки работ воспитанников отделений дневного пребывания инвалидов, здесь же можно будет получить консультацию психолога, юриста.

В свою очередь Дзержинский городской Дом культуры 8 декабря приглашает посетить областной фестиваль "Зажги свою звезду". Более 180 людей с ограниченными возможностями подготовили творческие работы, еще около 110 - музыкальные номера. Жюри определит лучших в номинациях вокал, исполнение на музыкальных инструментах, хореография, театральное искусство, прикладное художественное, литературное, изобразительное творчество.

В регионе запланированы также выставки, конкурсы творческих работ, круглые столы с руководителями государственных и общественных организаций, конференции, семинары для инвалидов и членов их семей, телефонные прямые линии с населением, дни открытых дверей, радиолектории и другие активности. В мероприятиях будут задействованы более 13 тыс. человек.

Международный день инвалидов установлен Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается 3 декабря. В Беларуси День инвалидов введен 26 марта 1998 года указом №157 и призван привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов, к преимуществам от участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, к защите их прав и достоинства.-0-