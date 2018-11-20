Более 160 сенажных хранилищ построят в Брестской области в 2019 году

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 160 сенажно-силосных траншей построят в Брестской области в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Кулак.

Новые хранилища травяных кормов появятся во всех районах: в Пинском, Ивацевичском и Лунинецком - от 18 до 22 хранилищ, в хозяйствах Барановичского, Березовского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивановского и Столинского - более чем по десять траншей.

В текущем году в области построено 300 сенажных ям. Строительство ведется как за собственные средства сельхозпредприятий, так и за кредитные ресурсы. На эти цели также была направлена премия в Br500 тыс., которую Брестская область получила по итогам работы в 2017 году.

Всего на начало октября в регионе насчитывалось 3 877 хранилищ травяных кормов. Обеспеченность ими составляет 111%. "Это обеспечит качество и сохранность травяных кормов, что скажется в будущем на продуктивности молочного стада и в целом животноводства, - отметил руководитель облсельхозпрода. - Работу планируем продолжать с учетом того, что наращиваются объемы производства, увеличивается количество поголовья. Много траншей построено, реконструировано, мы видим результат и отдачу от этого".

По словам собеседника, в области намерены еще больше внимания уделять кормовым угодьям. Прежде всего это касается многолетних трав, в частности, бобовых. Планируется расширение посевов люцерны. Еще четыре года назад под этой высокобелковой культурой в регионе было занято около 8 тыс. га. Сейчас эти площади увеличены в четыре раза. Ожидается, что в 2019-м они достигнут 50 тыс. га.-0-