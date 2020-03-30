Более 160 сотрудников и волонтеров БОКК помогают пожилым с доставкой продуктов в Гомельской области

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области более 160 сотрудников и волонтеров Белорусского общества Красного Креста доставляют пожилым продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк.

По словам Аллы Смоляк, определены две основные группы пожилых людей, с которыми работают волонтеры. "Первая - подопечные медико-социальной службы "Дапамога". В Гомельской области на сегодня их 150 - это люди пожилого возраста, имеющие инвалидность. В штате медико-социальной службы региона 42 человека, плюс готовность оказать помощь в сложившейся ситуации выразили более 120 волонтеров", - рассказала председатель областной организации БОКК.

Вторая группа формируется по запросу территориальных центров социального обслуживания населения. За минувшую неделю по запросу ТЦСОНов волонтеры посетили около 100 пожилых. "Это люди, которые раньше не нуждались в помощи, но которым в настоящее время рекомендовано минимизировать любые контакты, походы в магазины, аптеки и другие места", - пояснила Алла Смоляк.

Собеседница подчеркнула, все волонтеры, которые в эти дни работают с людьми почтенного возраста, прошли специальный инструктаж, обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Перед началом работы волонтеры проверяют температуру тела. Они доставляют необходимые товары пожилым до двери их домов, квартир. Сама доставка бесплатная, получатель платит только за продукты, лекарства.

Еще одно важное направление БОКК - информационная работа. "Волонтеры распространяют материалы по профилактике COVID-19, о защитных мерах, о том, как правильно мыть руки, обезопасить себя", - сказала председатель организации. Так, за прошедшую неделю свыше 1,5 тыс. памяток было направлено пожилым людям, еще более 500 листовок получили посетители магазинов, аптек и других мест.-0-