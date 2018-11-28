Более 160 жителей Гомельской области получили помощь в открытых приемных "Все о правах детей"

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 160 жителей Гомельской области обратились за помощью в открытые приемные "Все о правах детей" с момента их создания в июне 2018 года. Такую цифру озвучил заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич во время пресс-тура по теме своевременного выявления детей, оказавшихся в неблагополучной ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

В компетенции приемной - консультативная и практическая помощь по вопросам защиты прав и законных интересов детей, опеки и попечительства, соцзащиты. По каждому озвученному на приеме обращению одновременно работают представители отдела образования, спорта и туризма, управления по труду, занятости и социальной защите, а также ОВД и других служб и ведомств. Проблема прорабатывается в комплексе.

Стартовое заседание открытой приемной "Все о правах детей" прошло в июне в Гомельском райисполкоме. Одной из первых на прием пришла освободившаяся из мест лишения свободы мать двоих детей, которая была лишена родительских прав. Женщина просила помощи в трудоустройстве и временном приюте. В тот же день на приеме были намечены варианты решения ее проблем. Женщину поселили в "кризисной комнате" территориального центра соцобслуживания населения, подобрали вакансию. Гомельчанка была намерена восстановиться в родительских правах и получила необходимую поддержку.

Спустя месяц работы первой открытой приемной по правам детей опыт был применен во всех районах области. Информация о заседаниях межведомственной группы максимально приближена и доступна широкому кругу людей. В частности, записаться на прием можно как по телефонам райисполкомов, так и в группе "Комиссия по делам несовершеннолетних" социальной сети "ВКонтакте".

По словам Евгения Миткевича, такая практика - дополнительная возможность оказать реальную поддержку и помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.-0-