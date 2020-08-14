14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 17 тыс. многодетных семей в Гомельской области получат матпомощь к новому учебному году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

Речь о единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей. На каждого учащегося предусмотрено по Br60. Все выплаты семьи получат до 1 сентября. Более 6 тыс. семей из 17 031 уже воспользовались такой поддержкой.

Государственная адресная социальная помощь на более чем Br292 тыс. оказана 552 семьям для 1481 ребенка. Это средства на приобретение школьной одежды, обуви, канцтоваров и письменных принадлежностей.

Гуманитарную помощь через салоны "Милосердие" территориальных центров социального обслуживания населения уже получили 329 малообеспеченных и многодетных семей. 937 семьям выплатили более Br1,7 тыс. матпомощи на подготовку детей к школе на предприятиях и в организациях по месту работы родителей.

С 10 августа объявлена областная акция "Собери портфель первокласснику", к которой подключаются государственные и общественные организации, предприятия, профсоюзы.

Как уточнили в главном управлении образования, оказание помощи детям к новому учебному году продолжается. 1 сентября за парты сядут 17 262 первоклассника, что на 650 больше, чем в 2019 году.-0-