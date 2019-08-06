Более 17 тыс. первоклассников придут в школы Гомельской области 1 сентября

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В школы Гомельской области в новом учебном году придут свыше 17 тыс. первоклассников, что почти на 500 детей больше по сравнению с прошлым учебным годом, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас идет масштабная подготовительная работа к 1 сентября. "Уже 10-й год в регионе проводится областная акция "Соберем портфель первокласснику". Конечно, в зоне повышенного внимания - ребята, которые нуждаются в особой поддержке и заботе. Например, в области свыше 3,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помощь нужна и ребятам из многодетных семей", - сказала заместитель начальника главного управления.

В минувшем году во время акции "Соберем портфель первокласснику" в регионе представители управлений, комитетов, ведомств, организаций, предприятий, просто неравнодушные люди сформировали комплекты школьных принадлежностей более чем для 2,5 тыс. ребят. В этом году планируется собрать не меньшее количество портфелей, отметила Жанна Жданович.

Она также обратила внимание, что, несмотря на название акции, без поддержки не должен остаться ни один ученик, который нуждается в помощи, вне зависимости от возраста. "Важно подарить настоящий праздник детям, чтобы каждый ребенок, открывая дверь школы, получил радостные эмоции и яркие впечатления", - сказала Жанна Жданович.

Чтобы присоединиться к акции, можно через главное управление образования облисполкома или отделы образования, спорта и туризма горрайисполкомов узнать фамилии ребят, которым необходима помощь, укомплектовать портфели принадлежностями и по возможности лично вручить их детям. Акция продлится до 1 сентября.-0-