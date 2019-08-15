Более 1,8 тыс. человек будет задействовано на переписи населения в Гомельской области

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 тыс. человек, включая резервный состав, будет задействовано на переписи населения в Гомельской области, которая пройдет с 4 по 30 октября по всей стране, сообщила журналистам заместитель начальника Главного статистического управления области Ольга Семенчукова, передает корреспондент БЕЛТА.

Преимущественно переписчиками станут работающие люди, в качестве волонтеров будут привлечены студенты. Каждому из них выдадут сумку с логотипом, планшет и удостоверение. Именно эти предметы отличат настоящих переписчиков от возможных мошенников, обратила внимание Ольга Семенчукова. Для обеспечения безопасности самих интервьюеров при посещении неблагополучных адресов их будут сопровождать правоохранители. К слову, по месту жительства респондентов переписчики будут работать на заключительном этапе кампании (с 21 по 30 октября).

Ежедневно весь период переписи будут работать и стационарные участки: 85 по всей области, в том числе 26 в Гомеле.

Одним из новшеств нынешней переписи станет возможность граждан заполнить опросные листы через интернет-ресурс по 18 октября. Ответить на предложенные вопросы в этом случае можно будет в любое удобное время, с любого устройства, даже находясь за пределами страны.

Во время предварительных опросов примерно каждый четвертый гражданин высказал желание ответить на вопросы переписи через интернет. "Это значительно ускорит процесс сбора информации и обработки данных", - отметила Ольга Семенчукова.

Разработан блок анкеты из 49 вопросов. Кроме традиционных в него вошли новые. К примеру, у женщин старше 18 лет спросят о планировании рождения детей.

Ожидается, что на все ответы потребуется около 5 минут. Время устного опроса можно сократить, назвав переписчику свой идентификационный номер. Значительный объем данных из регистра населения - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство (подданство), место жительства и (или) место пребывания - будет загружен в графы переписного листа автоматически.

Принципиальным новшеством станет сельскохозяйственная перепись. Для экономии времени и средств она будет проведена в рамках привычной кампании по переписи населения. "Это общемировая практика объективного исследования аграрных ресурсов страны. Подобная кампания проведена практически во всех странах СНГ. В Беларуси пройдет впервые", - сказала замначальника Главного статистического управления. Респондентам предложат ответить на вопросы о наличии в собственности земельных участков, имеющихся посевах, животных и т.д.

Ольга Семенчукова пояснила, что персональные данные - это конфиденциальная информация. Данные каждого респондента передаются по защищенному каналу связи на сервер Белстата и автоматически удаляются из планшетного компьютера. Все анкеты шифруются, а сведения, полученные в ходе переписи, будут систематизированы и обезличены. Информация будет использована только в статистических целях. Цифровизация кампании значительно ускорит как процесс сбора данных, так и сроки их обработки. Предварительные данные переписи о численности населения будут известны в феврале 2020 года, окончательные - летом 2020-го. По сельскохозяйственной переписи - летом 2021 года.-0-