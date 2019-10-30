Более 1,8 тыс. рабочих мест в сфере бытового обслуживания создано в Минске в январе-сентябре

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе-сентябре открылось 450 объектов бытового обслуживания, в них создано более 1,8 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом принятия пакета нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование бизнеса, за девять месяцев текущего года в Минске открылось 450 объектов бытового обслуживания и создано более 1,8 тыс. рабочих мест", - сказал Юрий Натычко.

Всего на рынке бытовых услуг Минска порядка 8,3 тыс. субъектов хозяйствования. Из них к стационарной сети относятся около 6,9 тыс. объектов, более 3 тыс. субъектов оказывают услуги с выездом к заказчику. В сфере бытового обслуживания столицы заняты более 35 тыс. специалистов. Согласно указу №337 о деятельности физических лиц оказывают услуги более 2 тыс. физлиц в сфере бытового обслуживания.

Традиционно основными видами бытовых услуг в Минске являются парикмахерские и обслуживание автомобилей. Их оказывают около 50% объектов на рынке Минска и обеспечивают около 63% валовой выручки. По итогам 2019 года объем оказанных бытовых услуг ожидается не ниже Br400 млн.

"Хотелось бы отметить, что с каждым годом предприниматели и субъекты хозяйствования на рынке бытовых услуг становятся ближе к своему потребителю. Объекты открываются в новых микрорайонах, ближе к клиенту и в более полном объеме могут обеспечивать их запросы", - подчеркнул замначальника ГУПР. Увеличивается в Минске количество точек практического бьюти-коворкинга, благодаря которым мастера-парикмахеры, работающие на дому и выплачивающие единый налог, могут арендовать оборудованную площадку на определенное время. Постепенно такие возможности становятся доступными и для барберов.

В сфере бытового обслуживания в Минске упор делают на индивидуальный подход к клиенту, персонификацию сервиса. Например, некоторые столичные СТО предоставляют услуги персонального сервиса. Машина находится на контроле специалистов, в нужный момент мастер сообщает о необходимости заменить расходные материалы, заранее подбирает и закупает их под потребности клиента.

В текущем году было открыто восемь новых дилерских автосалонов (один из них двухбрендовый), увеличиваются продажи электромобилей.

В 2019 году в Минске открыт крупнейший спа-комплекс, площадью более 5 тыс. кв.м, который включает 17 разнообразных бань и саун и оказывает около 50 эксклюзивных процедур. Еще одно новшество - прокат велосипедов и самокатов.-0-