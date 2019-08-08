Более 180 транспортных средств без техосмотра выявили в Гомельской области за прошедшие сутки

8 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на территории Гомельской области выявили 187 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, которые управляли транспортом без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Всего же за 7 месяцев этого года в регионе за езду без техосмотра к административной ответственности привлекли более 46 тыс. водителей.

"Как показывает практика, примерно каждый четвертый автомобиль в стране передвигается без технического осмотра. Эти водители не понимают, что технически неисправное транспортное средство на дороге может стать причиной ДТП, гибели или травмирования людей", - отметила Дарья Смоляк.

В Госавтоинспекции напомнили, что по 17 августа проходит республиканское профилактическое мероприятие "Гостехосмотр". Во время акции на особом контроле - своевременность прохождения гостехосмотра и получения допуска к участию транспорта в дорожном движении.

Госавтоинспекторы обратили внимание водителей на необходимость содержать транспорт в технически исправном состоянии, вовремя производить его ремонт, менять расходные материалы и проходить техосмотр.-0-