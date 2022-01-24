Более 187 тыс. семей находятся в очереди нуждающихся в жилье в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередь нуждающихся в жилье в столице на текущий момент насчитывает более 187 тыс. семей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Доведенные Мингорисполкому задания по обеспечению многодетных жильем даже перевыполнены. При задании 1,6 тыс. семей мы предоставили возможность улучшения жилищных условий 1647 семьям. Для этого было использовано 1757 квартир в объектах долевого строительства в Минске и Смолевичах, продано 40 готовых квартир, предоставлено 3 квартиры государственного жилищного фонда", - отметила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

Для очередников общей группы тоже предоставлялись различные варианты улучшить жилищные условия. Более 500 человек - работников предприятий и организаций - выбирали между строительством, получением арендной или социальной квартиры.

В планах на этот год продолжить как строительство жилья для нуждающихся, в том числе в городе-спутнике Смолевичах, так и возведение арендного жилья. В частности, будет введен дом по ул. Шаранговича - Горецкого. Будет вовлекаться в оборот высвобождаемое жилье - предоставляться в качестве арендного различным категориям граждан. Во Фрунзенском районе предполагается строительство социального жилья. Другой доступный для работников предприятий способ, по словам Елены Лукашевич, - заключение договоров долевого строительства с государственным застройщиком с ограниченной прибылью.-0-