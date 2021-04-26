Более $19 млрд вложено в пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы - депутат

26 апреля, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Более $19 млрд вложено в возрождение пострадавших после катастрофы на Чернобыльской АЭС регионов. Об этом сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Жанна Чернявская на митинге-реквиеме в Хойниках, посвященном 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Устойчивое социально-экономическое развитие пострадавших территорий при обеспечении требований радиационной безопасности имеет общенациональное значение, сказала Жанна Чернявская. За последние 30 лет в Беларуси реализовано 5 государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (с 1990 по 2020 год). Общий объем финансирования программ составил в эквиваленте более $19 млрд.

Депутат Палаты представителей Национального собрания напомнила, что 35 лет назад радиационное облако накрыло 3678 населенных пунктов.

Жанна Чернявская провела сравнительную параллель между жизнью в Хойниках в 1986 году и 2021-м. "Невооруженным взглядом видно, сколько всего сделано, чтобы эти территории жили, чтобы здесь работали предприятия, рождались детки", - отметила она. И в этом заслуга как ликвидаторов, так и людей, которые приняли решение сердцем и остались на родной земле.

"Важно помнить о людях, которые старались минимизировать последствия техногенной катастрофы. Молодое поколение, которое не знало подобной беды, должно ценить то, что мы сейчас имеем. Авария на Чернобыльской АЭС показала, как в один миг можно потерять все. Будьте здоровы и радуйтесь каждому дню, друг другу. Пусть подобные трагедии никогда не повторятся", - пожелала Жанна Чернявская.-0-