Более 2 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области высадят более 2 млн деревьев во время республиканской акции "Неделя леса", которая пройдет с 3 по 10 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

В юго-западном регионе во время акции благоустроят 331 участок площадью более 403 га. Подготовлен посадочный материал, в основном будет использоваться с закрытой корневой системой. Преимущественно в грунт высадят сеянцы и саженцы лесообразующих пород - сосны, ели и березы. Например, лесовосстановление проведут на пострадавших от прошлогоднего бурелома территориях в Малоритском, Брестском и Кобринском районах. В лесах уберут мусор, сухие ветки и поваленные деревья, приведут в порядок места отдыха и воинские захоронения.

"В прошлом году за Неделю леса в области высадили более 1,3 млн деревьев на 273 га. Тогда в акции поучаствовали свыше 6 тыс. человек. Думаю, в этом году будет не меньше", - сказал Илья Шпак.

К Неделе леса традиционно присоединяются трудовые коллективы, общественные организации, волонтеры. Посадить свое дерево приходят семьи с детьми. Поучаствовать в экологической акции и внести вклад в озеленение малой родины может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Добровольцев обеспечат посадочным материалом и необходимым инвентарем.

В Брестской области в этом году новые леса планируют посадить на 5 тыс. га. В основном в грунт будут высажены молодые сосны, ели, дубы, ясени, березы.-0-