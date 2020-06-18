Более 2 млн цветов украсят Минск ко Дню Независимости

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн цветов украсят белорусскую столицу ко Дню Независимости. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы цветники не теряли эстетической привлекательности, на клумбах в течение всего сезона дополнительно высаживаются растения. Тюльпаны, радовавшие горожан в мае, отцвели и уступили место бархатцам, агератумам, петуньям, бегониям и другим летним цветам. Для вертикального озеленения города использованы 16 тыс. кашпо", - отмечается в сообщении.

По информации Мингорисполкома, специалисты зеленого хозяйства уже высадили 1,5 млн летних цветов. Среди них и новые сорта: сальвия фаринацея, гайлардия, гацания. Завершат цветочное оформление к концу июня.-0-