Более 2 тыс. человек возложили цветы к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. человек приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 33-й годовщине со Дня Чернобыльской трагедии, в минском парке Дружбы народов, передает корреспондент БЕЛТА.

Венки и цветы к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" возложили представители органов госуправления, дипломатических миссий, религиозных конфессий, общественных объединений, молодежи, трудовых коллективов.

На церемонии министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил: "Наша страна 33 года назад приняла основной удар. Сотрудники белорусской милиции первыми оказались в эпицентре событий. Изначально все силы были брошены на выселение людей с загрязненных территорий, затем на организацию службы общественного порядка. Наши земляки выполнили свой долг честно и добросовестно, рискуя жизнью и здоровьем, работали не покладая рук. Всего около 10 тыс. представителей внутренних войск принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - рассказал он.

Представители общественного объединения "Ветераны Чернобыля" традиционно прибыли почтить память земляков из Волковыска, Витебска, Гродно, Бреста и других городов Беларуси. За день до церемонии некоторые из них приняли участие в мероприятиях на базе школы №67 Московского района, а также школы №56 Фрунзенского района. "Это хорошая традиция, что мы каждый год собираемся здесь. В Минске проживают более 70 тыс. пострадавших в результате чернобыльской трагедии, но ежегодно мы теряем членов своей организации, нас становится все меньше и меньше. Ведь Чернобыль - это невидимая война, когда люди уходят из жизни постепенно в результате многих болезней. Хотелось бы, чтобы внимания ветеранам нашего объединения уделяли больше", - отметил председатель организации Игорь Шанчук.

Своими воспоминаниями поделились и непосредственные участники тех событий. В 1986 году ликвидатор аварии Игорь Литвинский воевал в Афганистане. Спустя почти два года в звании старшего лейтенанта он был отправлен в составе одной из опергрупп продолжать устранять последствия аварии. "В основном в то время велись работы по уборке грунта на загрязненных территориях и организации связи. Периодически нас отправляли в Хойники, где при помощи специального кресла проводились замеры уровня радиации. Тех, у кого эти показатели были превышены, больше не допускали к работе. Свой объем работ наш узел связи выполнил тогда в течение трех месяцев", - рассказал Игорь Литвинский.

26 апреля заступил на смену в самостоятельной военизированной пожарной части по охране города Припять командир отделения, младший сержант внутренний службы Петр Макарченко. Пять дней он находился в числе тех, кто ликвидировал последствия аварии. "Мне тогда было 25 лет, был еще совсем молодой. Страшно было смотреть на развалины реактора и понимать, что в любую минуту можно уйти из жизни. Получил дозу облучения в пределах 19,69 рентгена", - рассказал он.-0-