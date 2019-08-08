Более 2 тыс. многодетных семей Минской области получат жилье в этом году

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минской область - лидер по жилищному строительству. В этом году свой дом в регионе обретут не менее 2,1 тыс. многодетных семей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"На Минскую область приходится 28% от всего возводимого в стране жилья. Только в первом полугодии здесь введено в эксплуатацию более 530 тыс. кв.м жилья. Каждый пятый дом - для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием господдержки. С 2015 года новоселье отметили более 1,8 тыс. многодетных семей области. В этом году крышу над головой получат не менее 2,1 тыс. семей данной категории", - рассказали в пресс-службе.

Заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома Алексей Быков напомнил, что была поставлена задача за 2019-2020 годы сформировать очередь так, чтобы в течение года с момента постановки на учет многодетные семьи могли направляться на строительство жилья. Исходя из этого, был разработан план по области. Стройотрасль региона выдерживает формулу: стоимость квадратного метра для нуждающихся равна средней заработной плате.

"В Минской области зарегистрировано более 2,5 тыс. юридических лиц, занятых в строительной сфере. В Борисовском и Солигорском районах располагаются два предприятия крупнопанельного домостроения. Есть предприятия, выпускающие стройматериалы. Все это влияет и на темпы строительства жилья", - отметил Алексей Быков.

Всего в строительном комплексе Минской области работают более 21 тыс. человек. При этом предприятия сохраняют положительную динамику по уровню объемов подрядных работ, выполненных собственными силами.

С учетом задания правительства положительный темп обеспечен и по экспорту строительных, архитектурных и инженерных услуг. -0-