Более 2 тыс. нетрезвых водителей в Минске привлекли к ответственности в 2018 году

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска в 2018 году привлекла к ответственности более 2 тыс. нетрезвых водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В 2018 году столичная Госавтоинспекция привлекла к ответственности по ст. 18.16 КоАП более 2 тыс. водителей, а за повторное подобное нарушение в течение года - более 100", - уточнили в ГАИ. При этом 16 ДТП с пострадавшими в 2018 году произошли в Минске по вине водителей в алкогольном опьянении, а 29 - по вине пьяных пешеходов. Как отметили в Госавтоинспекции, в отдельных из этих случаев в авто находились дети.

В этом году ГАИ Минска 12-13 января проводила специальные мероприятия для профилактики подобных ДТП. В итоге были остановлены 15 нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает граждан незамедлительно сообщать в милицию о нетрезвых водителях и пешеходах.-0-