10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. объектов недвижимости предстоит зарегистрировать в Гомельской области в 2021 году, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

В 2020 году в регионе зарегистрировано 17% объектов от всех, подлежащих государственной регистрации до 1 января 2024 года. План на прошлый год выполнен на 61% - это 729 объектов из 1195. Сработали по графику в Ветковском, Мозырском, Петриковском и Светлогорском районах. При этом Мозырский райисполком госрегистрацию объектов завершил полностью.

Оставшаяся часть недвижимости включена в план по государственной регистрации на 2021 год. Всего в текущем году в зоне внимания специалистов 2021 объект.

"Облисполком поручил райисполкомам до октября 2021 года подать заявления в территориальные подразделения Гомельского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру на государственную регистрацию всех объектов, подлежащих этой процедуре в 2021 году", - подчеркнули в комитете.-0-