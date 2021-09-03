Более 2 тыс. жителей Гомельской области планируют стать участниками флешмоба к 100-летию БОКК

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. жителей Гомельской области планируют стать участниками флешмоба к 100-летию Белорусского общества Красного Креста, которое будут отмечать 6 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела региональной организации БОКК Артем Карпенко.

"В день празднования пройдет массовый флешмоб во всем регионе. Старт - в 16.00. Волонтеры, сотрудники, члены общества, спонсоры и партнеры, неравнодушные люди выстроятся на центральных площадках районов области в виде эмблемы Красного Креста. Таким образом они продемонстрируют свою приверженность принципам и деятельности организации. Планируется, что к флешмобу подключатся более 2 тыс. человек", - отметил Артем Карпенко.

Например, в Гомеле флешмоб соберет желающих в парке на набережной Сожа. Поддержит настроение концерт артистов областного центра.

О истории создания Красного Креста в мире, в Беларуси и его организации в Гомельской области расскажет тематическая выставка под открытым небом на пешеходной зоне у центрального входа в Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Экспозиция состоит из 16 фотографий - слайдов. Так, посетители могут узнать историю Софьи Голуховой, награжденной медалью имени Флоренс Найтингейл, или же о медицинской сестре милосердия Калинковичской районной организации БОКК Валентине Шалыго.

"Белорусское общество Красного Креста сегодня - это динамично развивающаяся массовая гуманитарная организация. В Гомельской области общество насчитывает более 200 тыс. членов, свыше 2,1 тыс. волонтеров Красного Креста", - рассказала председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк.

Она подчеркнула: в зависимости от запросов и нужд населения Красный Крест в регионе развивает социальные сервисы. "Сегодня активно развиваем такие направления, как кризисный центр по социализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, установка контейнеров по сбору одежды и обуви, пункт проката технических средств для медицинской реабилитации, проект "Няня вместо мамы", медико-социальная служба Красного Креста "Дапамога", обучение людей навыкам оказания первой помощи", - перечислила Алла Смоляк.

Кроме того, в регионе созданы 3 команды реагирования на чрезвычайные ситуации: в Гомеле, Мозыре и Жлобине. Волонтеры помогают людям в трудных жизненных ситуациях, при катаклизмах, ЧС.

Алла Смоляк добавила, что без поддержки населения региона достигнутые организацией успехи были бы не столь масштабными.-0-