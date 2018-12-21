Более 20 ДТП произошло утром в Гомеле из-за гололедицы

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На территории Гомеля 21 декабря с 04.00 до 08.00 зарегистрировано 22 ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По сообщению Белгидромета, на территории области ожидается понижение температуры, на отдельных участках дороги гололедица. "В связи с этим сотрудники областной Госавтоинспекции в тесном взаимодействии с дорожными и коммунальными организациями предпринимают все возможные меры по устранению причин и условий, способствующих совершению ДТП в зимних условиях", - пояснили в УГАИ. Весь личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание всемерной помощи участникам дорожного движения в сложных погодных условиях.

Сотрудники ГАИ просят автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и для оперативного реагирования на изменение погодных условий и контроля за состоянием проезжей части сообщать об обледенелых участках дорог, а также скользкой проезжей части по телефону 102 либо 68-44-44 (оперативно-дежурная служба ГАИ).-0-