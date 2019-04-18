Более 20 иностранцев выдворены во время акции "Нелегал" в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 иностранцев высланы и депортированы из страны за нарушения законодательства во время оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", проходившего в Минске 9-12 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители отрабатывали рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройки, частные адреса. "За нарушение законодательства привлечено к административной ответственности более 410 граждан. В отношении 24 иностранцев приняты решения о депортации или высылке из Беларуси", - проинформировали в ГУВД. В отношении двух иностранных граждан возбуждены уголовные дела по ст.371-2 УК (нарушение срока запрета въезда в Беларусь).
Цель проведения акции "Нелегал" - противодействие незаконной миграции, оздоровление криминогенной обстановки, связанной с пребыванием иностранцев и лиц без гражданства, пресечение правонарушений с их стороны.-0-
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