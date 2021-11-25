Более 20 команд соберет областной фестиваль КВН в Солигорске 26 ноября

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый фестиваль команд КВН "Кубок губернатора Минской области" соберет 26 ноября во Дворце культуры Солигорска самых веселых и находчивых жителей столичного региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Более 20 команд станут участницами фестиваля, посвященного Году народного единства и 60-летию КВН. Тема игры нынешнего сезона - "Молодежный Mix". Ребятам предстоит показать свои таланты в конкурсе "Фристайл", а также "пострелять" искрометными шутками в конкурсе "Биатлон". Победитель должен быть не только самым смешным, креативным, артистичным и находчивым, но и лучше всех справиться с раскрытием темы фестиваля.

Редакторами, а также членами жюри станут участники команды КВН "Доктор Хаусс" (чемпионы официальной лиги МС КВН КВН.Бел 2019 года, полуфиналисты Высшей Лиги МС КВН 2020, а также финалисты Высшей Лиги МС КВН 2021).

Организаторами открытого областного фестиваля КВН выступают Минский облисполком, областная организация БРСМ и Солигорский райисполком.-0-