Более 20 новогодних елок установят в микрорайонах Бреста

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в центре города и микрорайонах установят более 20 новогодних елок. Огни на главной елке областного центра зажгут 17 декабря. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

В частности, в Московском районе Бреста елки нарядят до 12 декабря, они будут стоять вплоть до 20 января. Вечнозеленые символы Нового года установят в девяти точках, в том числе возле здания районной администрации, крупных торговых центров, в парке мира. Открытие главной елки района намечено на 13 декабря. Тогда же начнут зажигать и праздничную иллюминацию.

Главная елка Ленинского района расположится на набережной Мухавца. Огни на ней засияют 15 декабря. В этот день включат праздничную иллюминацию, подсветку зданий и деревьев. Новогодние елочки украсят городской парк, привокзальную площадь железнодорожной станции Брест-Центральный - всего они появятся в 15 точках района.

Включать праздничную иллюминацию в городе будут по графику до 19 января. С 31 декабря на 1 января она будет гореть с момента включения наружного освещения до его выключения.-0-