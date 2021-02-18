Более 20 предприятий присоединились к электронной ярмарке вакансий в Ивановском районе

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе (Брестская область) к электронной ярмарке вакансий сегодня присоединились 21 предприятие и организация, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором занятости населения райисполкома Елена Голяк.

"В прошлом году у нас было пять электронных ярмарок вакансий. Приняли решение проводить их регулярно, каждый третий четверг месяца с 10.00 до 12.00. В этом году прошла уже вторая. В январе присоединились 14 предприятий, сегодня - 21", - рассказала Елена Голяк. Большинство предприятий располагаются в Ивановском районе. Еще две организации - из столицы и Минского района. В перечне была представлена 331 вакансия.

В Ивановском районе насчитывается 190 вакансий. Примерно половина из них - по рабочим профессиям. В качестве безработных зарегистрированы 59 человек. Завсектором занятости обратила внимание, что наблюдается некоторое несоответствие спроса и предложения. Предприятия ищут специалистов, в то время как большинство соискателей не имеют квалификации. Например, востребованы арматурщики, каменщики, плотники-бетонщики, водители, продавцы, электромонтеры, медицинские работники. В сельской местности нужны трактористы-машинисты, ветеринарные врачи и фельдшеры, мастера леса.

"Электронные ярмарки вакансий удобны и нанимателям, и соискателям. Особенно в период пандемии, когда нет возможности проводить массовые мероприятия. Намерены активнее внедрять такую форму содействия занятости. Приучаем соискателей, что электронные ярмарки проводятся ежемесячно, и они начинают проявлять больший интерес", - отметила Елена Голяк.

В Брестской области в этом году планируют провести около 50 электронных ярмарок вакансий. Ознакомиться с предложениями нанимателей можно на сайте www.e-vacancy.by.-0-