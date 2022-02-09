Более 20% промышленных изделий произведено организациями Минской области

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациями Минской области произведено более 20% объема промышленного производства. Об этом на встрече с депутатами Минской области рассказал председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская область занимает достойное место в республике. Нашими организациями произведено более 20% объема промышленного и более 25% - сельскохозяйственного производства республики. Привлечена почти четверть общереспубликанского объема использованных инвестиций в основной капитал. Показатели производства продукции промышленности, сельского хозяйства, розничного товарооборота, реальной заработной платы по итогам прошлого года достигли значений выше, чем в целом по стране. Значения валового регионального продукта на одного занятого в экономике и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в области уступают только Минску", - рассказал председатель Минского областного исполнительного комитета.

Кроме того, он отметил развитие малого и среднего предпринимательства и поделился данными о вкладе этого сектора в экономику государства.

"В области созданы и поддерживаются комфортные условия для старта и развития бизнеса. На начало года у нас работает практически 68 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь учтены не просто ИП или ремесленники. Сфера производства приросла на 389 предприятий, а сфера услуг - практически на полторы тысячи. А это новые рабочие места, доходы наших людей и поступления в бюджет. От частных предпринимателей мы получили в прошлом году на 580 миллионов рублей больше, чем годом ранее. А общий объем поступлений от них составил практически 2 миллиарда 200 миллионов рублей", - сообщил Александр Турчин.-0-