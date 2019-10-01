Более 20 российских журналистов и блогеров знакомятся с потенциалом Гомельской области

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 российских журналистов и блогеров знакомятся во время пресс-тура с промышленным и туристическим потенциалом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Представителей массмедиа интересует широкий круг тем, одна из которых - развитие территорий, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Отвечая на озвученные гостями во время встречи с руководством региона вопросы, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало акцентировала внимание, что в любой сфере важна открытость и доступность информации. В частности, с прошлого года открыты туристические маршруты в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, где желающие могут увидеть, как спустя более 30 лет с момента аварии живут территории без присутствия человека.

Представитель информационного портала "Тверь 24" и издания "Пролетарская правда" Алексей Шляков положительно оценил решение открыть часть территорий заповедника для туристов. "Очень важно, чтобы молодежь знала про эту аварию и относилась серьезно к тому, что произошло. Это действительно большая трагедия и для России, и для Беларуси, и для Украины", - сказал он. По мнению журналиста, этот шаг поможет снять некоторый информационный вакуум. "Ведь информационный вакуум приводит к тому, что у людей накапливаются опасения, страхи, а не всегда они обоснованны. Думаю, это очень правильный шаг", - подчеркнул Алексей Шляков.

Не менее важной темой пресс-тура журналист назвал белорусское молочное производство. "Сегодня продолжаются так называемые молочные войны, и это наносит ущерб экономике обеих стран. В Союзном государстве мы должны развивать наши товарные потоки, а не сокращать их. К сожалению, ситуация, когда периодически закрываются поставки продукции некоторых заводов-производителей в Россию, продолжается достаточно долго. Мы стараемся донести до заинтересованных сторон и потребителей правильную информацию, уточняя, что временные запреты на ввоз белорусских молочных продуктов не связан с их качеством", - пояснил он.

Кроме российского сетевого ритейла, куда поставляются белорусские молочные продукты, существует множество розничных точек. "Высокий уровень доверия населения к этим продуктам приводит к тому, что люди в частном порядке заводят их партии и открывают магазины. Сегодня с точки зрения крупных молочных производителей этому сегменту не уделяется достаточно внимания. Между тем нередко продукция в них бывает достаточно разношерстная. Думаю, и для Беларуси очень важно, чтобы продукты высокого качества были так же качественно представлены", - прокомментировал журналист. По его словам, во время посещения крупных предприятий в Гомельской области есть возможность пообщаться с производителями молочных продуктов и понять их точку зрения по поводу развития на российском рынке.

В течение четырех дней пресс-тура российские журналисты и блогеры ознакомятся с промышленным потенциалом региона, посетят Припятское Полесье, пройдут туристическим маршрутом Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Пресс-мероприятие организовано Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром и Гомельским облисполкомом.-0-