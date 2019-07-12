12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 спорткомплексов в Минске будут работать бесплатно 27 июля - в День фитнеса и спорта YoPRO Fitness Day. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказала соучредитель акции Анастасия Салманова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Чтобы поддержать белорусов, которые интересуются здоровым образом жизни, мы решили объединить множество спорткомплексов, фитнес-центров, йога-студий, беговых и боксерских клубов, чтобы люди могли позаниматься и выбрать для себя какой-либо вид спорта. На данный момент свое участие в акции подтвердили более 20 спортивных школ и клубов, которые интересуются нашим Днем фитнеса", - сказала Анастасия Салманова.
Многократный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя считает акцию отличной идеей для вовлечения людей в занятия физической культурой. "Профессиональный спорт в нашей стране находится на высоком уровне, но все же привлекать людей к физической культуре нужно. День фитнеса - это отличная возможность бесплатно попробовать себя в чем-то новом. Думаю, каждый желающий сможет найти себе занятие по интересам", - отметила пловчиха.
Первыми амбассадорами YoPro стали олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и ведущий Белтелерадиокомпании Юрий Ярошик. Также организаторы планируют привлечь к акции известных атлетов.
Организовала акцию компания Danone, инициативу поддержало Министерство спорта и туризма.-0-
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