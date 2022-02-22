Более 20 станций обезжелезивания воды планируют построить в Брестской области в этом году

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируют построить более 20 станций обезжелезивания воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении ЖКХ.

В деревнях и агрогородках в прошлом году построили и ввели в эксплуатацию 30 станций обезжелезивания воды. Из областного бюджета было привлечено более Br4,1 млн и еще почти Br2,2 млн - из республиканского. Кроме этого, реконструированы три водозаборных сооружения и построены шесть водозаборных скважин. Специалисты заменили 34,7 км сетей водоснабжения и построили 16,6 км новых.

"Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой на 2022 год из республиканского бюджета выделено Br1,8 млн и областного Br6 млн. Под этот объем финансирования запланировано строительство 21 станции обезжелезивания. Сейчас по 20 объектам разработана проектная документация, один проект находится на экологической экспертизе", - рассказали в управлении ЖКХ. В этом году предусмотрено строительство 1,2 км сетей водоснабжения и около 25 км сетей канализации.

Коммунальщики будут заниматься и обновлением тепловых сетей. В межсезонье намечено переложить 53,6 км. Планируется ввести в эксплуатацию котельные на местных видах топлива в Барановичах (на 6 МВт), Бресте (12 МВт) и Ляховичах (10 МВт). Это позволит довести долю МВТ до 42-43%. Также нужно модернизировать 10 газовых и 13 твердотопливных котельных, установить электрокотлы на трех котельных в Столинском, Малоритском и Ивановском районах.-0-