Более 20 стран будет представлено на форуме-выставке деловых контактов "Брест-2019"

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители более 20 стран подтвердили свое участие в IV Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест-2019", который пройдет 11-12 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Тележинский.
Впервые на форуме будут представлены Армения, Вьетнам, Индия, Куба, Марокко, Таиланд, Финляндия, ЮАР. В составе многих делегаций как представители дипломатического корпуса, так и бизнеса. Например, в Брест приедут представители не менее десятка крупнейших китайских предприятий. Примерно столько же компаний ожидается из Нигерии. Кстати, бизнесмены из этой страны впервые в прошлом году посетили форум и заключили один из самых крупных контрактов с ОАО "Березастройматериалы". Традиционно многочисленными будут делегации из соседних Польши, Украины, российских регионов.
"Масштаб и уровень мероприятия растут. В нынешнем году мы ждем не менее 200 гостей. Подавляющее большинство из них уже подтвердили свое участие. Регистрация идет постоянно. Очевидно, что многие едут с конкретной целью: на официальном сайте форума участники оставляют заявки на проведение международных В2В-встреч с потенциальными партнерами", - отметил Сергей Тележинский.
Целью форума является укрепление межрегионального сотрудничества, презентация экономического и инвестиционного потенциала Брестской области, поиск новых направлений взаимодействия. Программа предусматривает информационные семинары, презентации предприятий и инвестиционных проектов.
Фактически сформирована выставочная экспозиция, которая разместится в Легкоатлетическом манеже на 1,5 тыс. кв.м. В качестве экспонентов планируется более 120 предприятий, в том числе около 20 - иностранных. Будут продемонстрированы продукция и услуги белорусских и зарубежных компаний в разных отраслях экономики: производство продуктов питания, напитков, строительных материалов, товаров легкой и химической промышленности, машиностроение, сельское хозяйство, транспорт и туризм.
Организаторами форума-выставки выступают Брестский облисполком и Брестское отделение БелТПП.-0-
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