Более 20 томографов, ангиографов и аппаратов МРТ закупят для Минска в 2020-2022 годы

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения Минска в 2020-2022 годах пополнятся 22 новыми компьютерными томографами, ангиографами и аппаратами МРТ. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.
Вместе с Минздравом комитет по здравоохранению разработал план закупки тяжелого оборудования для медучреждений столицы. "На 2020-2022 годы планируем закупку тяжелого оборудования - компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, ангиографы - 22 единицы для учреждений здравоохранения. В следующем году будет закуплено восемь единиц оборудования: два МРТ, пять компьютерных томографов и ангиограф", - сказал Сергей Малышко.
Также на следующую пятилетку планируется в той или иной госпрограмме заложить закупку очередной партии машин скорой помощи. "Мы обновляли автопарк с 2016 по 2019 год - по 40 автомобилей ежегодно покупали. В 2021-2025 годах эта работа будет продолжена", - добавил председатель комитета по здравоохранению.-0-