Более 20 турорганизаций в Гродненской области получили льготы и поддержку

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 20 турорганизаций в Гродненской области получили различные льготы и поддержку в период пандемии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик по итогам сегодняшнего заседания областного совета по туризму.

"Туризм для региона становится все более значимой отраслью. По известным причинам за последние месяцы поток гостей практически иссяк. Однако это не повод расслабляться, наоборот, это время надо использовать, чтобы сработать в будущем максимально эффективно", - отметил Олег Андрейчик.

Он подчеркнул, что не остались один на один с проблемами и те, кто работал в этой сфере. Более 20 организаций - туркомпаний, санаториев, ориентированных на въездной туризм, получили те или иные льготы и поддержку: налоговые послабления, снижение аренды, рассрочку платежей.

"Летний сезон уже стартовал, правда, за счет внутреннего туризма. Едут индивидуальные туристы, организуются небольшие группы. Возобновляется календарь событий, культурных, спортивных мероприятий. Сейчас в центре внимания вопросы информационного сопровождения интересных туристу событий, привлекательных объектов, их транспортной доступности. На заседании рассматривались и вопросы работы сфер общепита, гостеприимства", - рассказал Олег Андрейчик.

Он обратил внимание, что туристическая инфраструктура постоянно совершенствуется, появляются новые предложения, маршруты, объекты для посещения. Например, рассматривается вопрос создания межрегиональных туристических маршрутов, в том числе между Гродненской и Брестской областями, ведь эти два региона доступны для безвизовых туристов.-0-