Более 20 тыс. деревьев высадят в Гомельской области осенью

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. деревьев планируется высадить в Гомельской области в сентябре-октябре текущего года. Это 18 тыс. компенсационных посадок взамен погибших от засухи саженцев и дополнительно 5 тыс. в новых местах. Об этом сообщил председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Гомельского облисполкома Андрей Сущевич на брифинге об озеленении населенных пунктов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Весной этого года в области было высажено 71,6 тыс. деревьев, в том числе в городах и райцентрах - 33,2 тыс. и более 38,3 тыс. в сельской местности. "Однако в связи со сложившимися в весенне-летний период погодными условиями - высокой среднесуточной температурой и длительным отсутствием осадков - часть насаждений этого года усохла", - сказал Андрей Сущевич.

В засушливое время облкомитет инициировал акции по поливу насаждений, в том числе с участием граждан. Мероприятия поддержали во всех райцентрах региона. "Это позволило совместными усилиями организаций по озеленению и неравнодушных к окружающей среде граждан сохранить значительное количество насаждений", - уточнил председатель комитета. Вместе с тем оценка приживаемости саженцев показала, что около 18,4 тыс. деревьев усохло, в том числе почти 10 тыс. в городах и райцентрах (средняя приживаемость составила 70,1%) и порядка 8,7 тыс. - в сельских населенных пунктах (приживаемость - 77,3%).

Для восстановления погибших насаждений исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей утвердил план мероприятий по озеленению взамен усохших насаждений на сентябрь-октябрь. "Для каждого района и Гомеля определены объемы посадок деревьев, которые украсят регион в рамках глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину", - сказал Андрей Сущевич. - Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить благоприятную и комфортную среду в городах и сельской местности". По его словам, преимущество будет отдаваться традиционным для наших мест быстрорастущим (береза, ива) и медленнорастущим (дуб) породам. Также продолжится озеленение заложенных в Гомеле и Мозыре парков семейных деревьев, создать аналогичные зеленые массивы предложат и в других райцентрах.

Как подчеркнул председатель комитета, специалисты продолжат системный контроль за законностью удаления объектов растительного мира в населенных пунктах, постоянно работают и над повышением уровня озеленения городов и сел. Также готовы проконсультировать граждан, желающих присоединиться к посадке деревьев, как и где правильно это сделать, чтобы не задеть инженерные коммуникации, а затем ухаживать за саженцами.-0-