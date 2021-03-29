29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. га земель вовлечено в хозяйственный оборот в Гомельской области в 2020 году. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в докладе о работе в 2020 году на сессии областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Из обозначенной цифры 86% вовлечено в сельскохозяйственный сектор. "При рациональном использовании этих территорий можно дополнительно произвести 38,5 тыс. т зерна или 237 тыс. т картофеля, или 292 тыс. т зеленой массы кукурузы", - рассказал губернатор.

В этом специалисты видят резерв для дальнейшего развития отрасли. Как отметил председатель облисполкома, в сельском хозяйстве региона работает 7% занятого в экономике области населения. В 2020 году темп роста валовой добавленной стоимости по секции составил почти 103% к уровню 2019 года. Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 3% и в денежном выражении составило Br2,7 млрд. "На 20% выше получили урожай зерновых и зернобобовых. Его общий вес превысил 1 млн т. Повысилась урожайность, увеличено производство яиц, скота и птицы в живом весе, а также - товарность молока. На 3,5% выросла выручка от реализации сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

Укрепляется материально-техническая база отрасли. Введенные в эксплуатацию в прошлом году четыре МТФ в Жлобинском, Наровлянском, Мозырском и Житковичском районах позволили дополнительно установить 2560 ското-мест. В Кормянском и Ельском районах построены три зерносушильных комплекса. Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных организаций области при поддержке бюджета пополнился на 500 единиц.-0-