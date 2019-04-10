Более 20 жителей Гомельской области пострадали от укусов клещей с начала года

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года 22 человека пострадали от укусов клещей в Гомельской области. В большинстве случаев это посетители лесов и дачники, сообщили БЕЛТА в региональном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как пояснили специалисты, клещи активизировались раньше обычного из-за плюсовых температур воздуха, первые пострадавшие от укусов этих насекомых появились уже в начале марта. Для сравнения: в прошлом году в первый месяц весны жертвой клещей стал один человек.

Ежегодно в организации здравоохранения обращаются более 3 тыс. жителей области, пострадавших от укусов клещей.

"Число инфекций, передающихся клещами, постоянно увеличивается. Заражение ими чаще всего происходит после присасывания инфицированного клеща, а клещевым энцефалитом можно заболеть и при употреблении сырого (некипяченого) молока коз, зараженных вирусом клещевого энцефалита", - рассказали в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В основном на территории юго-восточного региона страны регистрируются два инфекционных заболевания - Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. В 2018 году зарегистрировано 107 случаев клещевого боррелиоза и 4 - клещевого энцефалита. В 3 случаях заражение произошло при употреблении сырого козьего молока.

Чаще всего клещи нападают на людей при посещении леса, однако этих насекомых можно встретить и на дачных участках вблизи лесных массивов, территориях частных домовладений в сельской местности.

"Во время пребывания в лесу необходимо максимально прикрывать тело, надевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинными рукавами и капюшоном, брюки заправлять в носки, использовать противоклещевые репелленты, осматривать одежду каждые 2-3 часа, периодически проверять кожные покровы", - дали рекомендации специалисты. Дачникам и жителям сельской местности нужно своевременно бороться с грызунами - переносчиками клещей. Перед началом дачного сезона необходимо очистить территорию от сухих веток, прошлогодней листвы и мусора. По периметру участка можно посадить чабрец и шалфей, которые отпугивают клещей своим запахом. А в течение всего сезона - выкашивать газон, освобождать территорию от ботвы и растительного мусора.

Присосавшегося клеща следует немедленно удалить. Если нет возможности сделать это в условиях медучреждения, то самостоятельно. После этого не позднее 72 часов с момента присасывания клеща нужно обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту по месту жительства для решения вопроса о назначении профилактического лечения.

Снятое насекомое можно исследовать на наличие возбудителей клещевых инфекций в областном ЦГЭиОЗ в Гомеле, а также в Рогачевском, Речицком, Мозырском зональных ЦГЭ на платной основе (бесплатное исследование клеща проводится только лицам, у которых есть медицинские противопоказания к приему антибиотиков).-0-